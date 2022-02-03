Виктор Каменский проверил, как выполняется уборка улиц в Великих Луках

16:02, 03 февраля 2022, ПАИ

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук Виктор Каменский проверил, как выполняется уборка городских улиц от снега и льда. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«В частности, проконтролировал качество уборки дорожного полотна и тротуаров на улицах Вокзальной и Гражданской», – написал он.

Виктор Каменский напомнил, что ранее в администрацию города поступило обращение по поводу уборки на этих улицах снега и устранения наледей. «Здесь всегда интенсивное движение автомобилей и много пешеходов на тротуарах. Выехал на место и вместе с подрядчиком, директором МП «Спецавтохозяйство» Андреем Евдокимовым, осмотрел результаты работы. С учётом того что погода сейчас непостоянная - то снегопад и заморозки, то оттепель, в настоящее время качество уборки дорожного полотна, тротуаров и подсыпки на данных участках можно оценить как удовлетворительное. Тем не менее дал поручение подрядчику постоянно мониторить состояние улиц и тротуаров и своевременно проводить необходимые работы», – заключил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук.