Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Псковской области завершён приём финансовых отчётов партий за четвёртый квартал 2021 года

В избирательной комиссии Псковской области завершён приём сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за четвёртый квартал 2021 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале избиркома.

«В избирательную комиссию области в установленные законодательством сроки поступили сведения от 21 регионального отделения политических партий. 14 региональных отделений политических партий представили нулевые отчёты. Семь партий проинформировали о средствах партии. Одним из региональных отделений не был осуществлён в месячный срок возврат неправомерных пожертвований, средства возвращены жертвователю в январе этого года», — пояснила начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями Светлана Баринова. 

В соответствии с законодательством политические партии обязаны предоставлять в избирательную комиссию финансовую отчётность ежеквартально.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Владимир Зеленский скептически принял приглашение России приехать для переговоров в Сочи
28 января 2022

Фарш, фейки и омикрон. Свежий выпуск «Псковского телеграма»
28 января 2022

47-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
27 января 2022

Александр Котов: Нужно сделать все, чтобы наши граждане получали своевременно медицинскую помощь
27 января 2022

Началась 6-я сессия Псковского областного Собрания
26 января 2022

Проблемы использования автоматизированной системы учёта древесины и сделок с ней обсудили псковские депутаты
25 января 2022

Пушкинские Горы и Опочка названы городами с самой комфортной погодой в Псковской области
24 января 2022

Кремль озабочен признаками возможного наступления украинской армии на Донбасс

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...