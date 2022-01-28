В Псковской области завершён приём финансовых отчётов партий за четвёртый квартал 2021 года

23:58, 03 февраля 2022, ПАИ

В избирательной комиссии Псковской области завершён приём сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за четвёртый квартал 2021 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале избиркома.

«В избирательную комиссию области в установленные законодательством сроки поступили сведения от 21 регионального отделения политических партий. 14 региональных отделений политических партий представили нулевые отчёты. Семь партий проинформировали о средствах партии. Одним из региональных отделений не был осуществлён в месячный срок возврат неправомерных пожертвований, средства возвращены жертвователю в январе этого года», — пояснила начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями Светлана Баринова.

В соответствии с законодательством политические партии обязаны предоставлять в избирательную комиссию финансовую отчётность ежеквартально.