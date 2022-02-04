Встреча с предпринимателями по вопросу капремонта улицы Яна Фабрициуса прошла в Пскове
Рабочая встреча с предпринимателями по вопросу капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса состоялась 4 февраля. В ней приняли участие представители управления городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организации и объектов малого и среднего бизнеса, расположенных в домах № 7 и 11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Совместными усилиями разрабатывается план производства работ по замене инженерных сетей у домов № 7, 11 с наименьшими потерями для предпринимателей. На месте обсуждался вопрос о возможности организации подхода к бизнес-точкам.
У дома № 7 на улице Яна Фабрициуса новый водопровод будет проходить по центру тротуара, однако старые сети (которые будут демонтированы) пролегают практически под входными в торговые точки группами. В ходе обсуждения было рассмотрено предложение спилить существующие ограждения и перила и установить деревянный настил вровень со ступенями выступающих крылец. Подрядчику и проектировщикам поручено проработать этот вопрос и внести соответствующие изменения в проектную документацию.
На территории у дома № 11 зона производства работ позволит сохранить беспрепятственный подход к помещениям организаций. Начать работы планируется при установлении благоприятных погодных условий.
Замена инженерных сетей будет проведена в рамках капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса по линии национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Подготовительные работы на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начнутся 8 февраля 2022 года. Движение транспорта по участку дороги будет закрыто до 31 декабря 2022 года.
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