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Интернет-магазин строительных материалов в Санкт-Петербурге с большим ассортиментом пиломатериалов

Древесина остается самым популярным строительным материалом, так как это экологичное сырье. Из него выпускается большой ассортимент пиломатериалов. Они используются при устройстве каркаса, перекрытий, при проведении внутренней и наружной отделки. Интернет-магазин стройматериалов в Санкт-Петербурге RealWood предлагает самый большой ассортимент качественных пиломатериалов. Он сотрудничает напрямую с производителями, поэтому устанавливает на весь ассортимент выгодные цены.

В продаже представлены популярные товарные позиции:

  • террасная и палубная доска;
  • паркетная доска;
  • вагонка;
  • мебельные щиты;
  • имитация бруса.

Все материалы выполнены из отборной сибирской лиственницы. Это прочная и долговечная древесина, которая при должном уходе прослужит не один десяток лет. Благодаря большому ассортименту материалов можно подобрать все необходимое для строительства и ремонта на одном сайте. При необходимости за помощью можно обратиться к менеджерам, которые проводят персональные консультации.

Как заказать пиломатериалы через интернет-магазин?

Одно из преимуществ заказа отделочных и строительных материалов через интернет-магазин – экономия времени. Вся продукция собрана в одном каталоге, разбита на отдельные категории. В каталоге представлены точные цены, описание. Заказ оформляется через специальную форму на сайте, в которой указывается контактный номер для связи. Менеджеры связываются с каждым клиентом для обсуждения деталей. После формирования заказ доставляется транспортными компаниями по всей стране. Заявки, оформленные на сайте, обрабатываются в рабочее время с понедельника по пятницу.

Доставка проводится собственным транспортом компании, который подбирается с учетом общего веса груза. Стоимость доставки рассчитывают менеджеры при обработке заявки, как и сроки прибытия товара. Поскольку большое количество продукции есть в наличии на складе, то доставка производится в оптимальные сроки. Поставщик гарантирует качество, так как реализует пиломатериалы от ведущих российских производителей. Компания располагает также собственным оборудованием, поэтому оказывает услугу по распилу приобретенных пиломатериалов.

Подробности можно узнать на сайте: https://shopspb.realwood.ru/.

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