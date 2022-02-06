Эксперты назвали основания для лишения надбавок к пенсии

22:53, 06 февраля 2022, ПАИ

Пенсионеры, сдающие нелегально в аренду жильё, несут ответственность по закону и лишаются надбавок к пенсии. Об этом со ссылкой на экспертов из сферы недвижимости сообщила «Российская газета».

Так, сдающий квартиру и получающий доход собственник должен заплатить налоги независимо от своего статуса. За уклонение от уплаты налогов нарушителю грозит начисление пеней и штрафов в размере 20 % и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности.

Кроме того, пенсионер может минимизировать налог до 4 %, став самозанятым. При этом он не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии.

Одновременно сдача жилья увеличивает ежемесячный доход пенсионера, в соответствии с уровнем которого им могут полагаться социальные субсидии на оплату коммунальных услуг и ряд иных региональных выплат.