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Общество

Эксперты назвали основания для лишения надбавок к пенсии

Пенсионеры, сдающие нелегально в аренду жильё, несут ответственность по закону и лишаются надбавок к пенсии. Об этом со ссылкой на экспертов из сферы недвижимости сообщила «Российская газета».

Так, сдающий квартиру и получающий доход собственник должен заплатить налоги независимо от своего статуса. За уклонение от уплаты налогов нарушителю грозит начисление пеней и штрафов в размере 20 % и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности.

Кроме того, пенсионер может минимизировать налог до 4 %, став самозанятым. При этом он не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии.

Одновременно сдача жилья увеличивает ежемесячный доход пенсионера, в соответствии с уровнем которого им могут полагаться социальные субсидии на оплату коммунальных услуг и ряд иных региональных выплат.

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