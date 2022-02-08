Михаил Ведерников: Нет оснований для отмены антиковидных ограничений в Псковской области

16:59, 08 февраля 2022, ПАИ

Оснований для снятия или ослабления антиковидных ограничений в Псковской области сейчас нет, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на очередном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Ситуация в регионе сложная, эпидемический процесс на подъеме, мы с вами это прогнозировали. Рост заболеваемости коронавирусом продолжается, и на этом фоне рассматривать вопрос о снятии или смягчении ограничений абсолютно не логично. Когда пройдем пик заболеваемости, выйдем на плато и увидим устойчивую тенденцию снижения числа заболевших, тогда можно будет об этом говорить», — сказал Михаил Ведерников.

По данным областного Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость ковидом в Псковской области выросла на 68% до 2 тыс. 647 случаев. Наибольший рост — в 2,3 раза — отмечен среди детей и подростков от 0 до 17 лет. Заболело 32 ребенка в возрасте до 1 года, что на 10 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Сейчас в регионе нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, констатировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. На лечении с COVID-19 находится более 7,6 тыс. человек, из них 2,5 тыс. — дети. В общем количестве заболевших всего 5% требуют госпитализации. По ее словам, те, кто привиты, переносят болезнь гораздо легче или бессимптомно.

Она также подчеркнула, что в период подъема заболеваемости можно и нужно вакцинироваться, чтобы сократить количество восприимчивых к вирусу лиц. Это так называемая «вакцинация по эпидпоказаниям». Только пару дней после прививки лучше поберечься, избегать людных мест и тщательно соблюдать правила индивидуальной защиты.

Сделать прививку против новой коронавирусной инфекции в Псковской области можно как в стационарных прививочных пунктах, которые развернуты на базе медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, так и в мобильных и выездных бригадах. На сегодня полностью вакцинированы более 270 тысяч жителей региона, 646 беременных женщин и 189 детей.

Михаил Ведерников отметил, что в социальных сетях поступает много жалоб на работу службы «122», людям сложно дозвониться, и дал поручение управлению цифрового развития и связи администрации Псковской области увеличить число сотрудников горячей линии.

Также губернатор согласовал сокращение режима работы пунктов вакцинации до 17:00. Освободившиеся сотрудники будут помогать с отработкой вызовов на дом. По данным председателя областного комитета по здравоохранению, за последнюю неделю нагрузка на поликлиники Пскова и Великих Лук серьезно выросла. Только в Псковской городской поликлинике за день принимают до 800 вызовов и более. Кроме того, в лечебном учреждении работает горячая линия (кол-центр), специалисты которой обрабатывают ежедневно 700 — 800 звонков.