9 февраля в Псковской области ожидается мокрый снег и гололедица
9 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Днем без существенных осадков, ночью в большинстве районов осадки в виде мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр.
На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура от 0 до +4.
В Пскове температура днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2. В Великих Луках температура днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2.
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