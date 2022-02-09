9 февраля в Псковской области ожидается мокрый снег и гололедица

09:09, 09 февраля 2022, ПАИ

9 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Днем без существенных осадков, ночью в большинстве районов осадки в виде мокрого снега, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура от 0 до +4.

В Пскове температура днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2. В Великих Луках температура днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2.