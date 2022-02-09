Жизнь Островского района обсудили в медиацентре ПАИ

12:27, 09 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Островского района Дмитрия Быстрова. В ходе встречи он ответил на вопросы журналистов о социально-экономическом развитии муниципалитета, реализации инвестиционных проектов, качестве услуг ЖКХ, ремонте дорог, туристическом потенциале.

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