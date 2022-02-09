Жизнь Островского района обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Островского района Дмитрия Быстрова. В ходе встречи он ответил на вопросы журналистов о социально-экономическом развитии муниципалитета, реализации инвестиционных проектов, качестве услуг ЖКХ, ремонте дорог, туристическом потенциале.
Для вас мы узнали:
- собственные доходы бюджета Островского района кратно выросли, в 2021 году они составили 160 млн рублей
- на «четыре с минусом» оценил работу своих подчинённых глава Островского района
- вопрос реконструкции площади и сквера Клавы Назаровой в Острове волнует весь регион
- глава Островского района заявил о необходимости реконструкции электросетей
- военное общежитие в Острове-2 может стать бюджетной гостиницей
- 22 ТОСа функционируют в Островском районе
- Воронцовскую школу в Островском районе отремонтируют в этом году
- по поручению губернатора создана региональная рабочая группа по проблеме уличного освещения в Острове.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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