Псковский госархив раскрыл детали поездки Николая II в Псково-Печерский монастырь

13:40, 09 февраля 2022, ПАИ

В конце января 1908 года государь Николай II побывал с цесаревичем Алексеем в Псково-Печерском монастыре. Некоторые детали этой поездки можно отыскать в рапорте настоятеля монастыря архимандрита Никодима архиепископу Псковскому и Порховскому Арсению (ГАПО. Ф. 499. Оп. 1. Д. 293. Л. 2-2об.). Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Николай II прибыл в обитель 24 января в 15 часов. Настоятель преподнёс ему «икону Святителя и Чудотворца Николая, описание и виды монастыря, а Наследнику Престола, Его Императорскому Высочеству Государю Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу – нагрудный золотой образок Ангела-хранителя».

Император интересовался состоянием дел в монастыре, а также вспомнил о своём посещении обители в 1903 году. «…вспомнил и благодарил меня за икону-складень, которую я имел счастье вручить Его Величеству при встрече в Спасо-Мирожском монастыре, и даже изволил показать сию икону-складень, сказав милостивейшие слова: «я эту икону имею всегда при себе, и куда еду – беру с собой».

Во время встречи разговор также шёл о совместной с настоятелем поездке государя на Дальний Восток.