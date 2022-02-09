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Волонтёры «Единой России» проверили состояние подходов к социально значимым объектам города Великие Луки

Волонтёры проверили подходы к социально значимым местам в Великих Луках. Фото: «Великолукская правда. Новости»

Погода в феврале нестабильна: то минусовые морозы, то оттепель. Нередко на дорогах и на ступенях крылец домов, магазинов, аптек образуется наледь, которая затрудняет передвижение горожан. Особенно важно следить за состоянием подходов к социально значимым учреждениям, которые посещает огромное количество людей. Об этом сегодня пишет газета «Великолукская правда. Новости».

С целью мониторинга таких объектов волонтёры местного отделения «Единой России» провели рейд в рамках проекта «Единая страна – доступная среда». Пристальное внимание участники обращали на то, как оборудованы государственные и муниципальные структуры для посещения маломобильными людьми.

Участники проверили несколько объектов: многофункциональный центр, корпус Великолукской межрайонной больницы, онкологический диспансер, почтовое отделение, Роспотребнадзор, школу № 1, аптеку на пл. Юбилейной. В целом партийцы отметили удовлетворительное состояние подходов к учреждениям, однако есть определённые недочёты, информация о которых будет доведена до собственников помещений и коммунальных служб.

«Мы держим на контроле эту ситуацию и надеемся, что недостатки устранят в ближайшее время, – отметил участник рейда, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. – Партия «Единая Россия» проводит постоянный контроль разных сфер общественной жизни. Мы обратили внимание на то, как коммунальные службы выполняют свои профессиональные обязанности, в том числе в рамках проекта «Доступная среда».

Серьёзных замечаний у проверочной комиссии не было, однако партийцы подчеркнули, что ещё есть над чем работать. «Выявлены некоторые недостатки, но в целом ситуация подконтрольная, руководители заботятся о том, чтобы их учреждения могли посещать все категории населения. Партия на постоянной основе проводит мониторинг состояния дорог, дворов, подъездов к ним, подходов к социальным учреждениям, больницам и аптекам. Контроль будет продолжаться», – подвёл итоги рейда волонтёр «Единой России» Дамиан Мисун.

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