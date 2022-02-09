В частях Псковской области проводят мероприятия по сплочению воинского коллектива

23:47, 09 февраля 2022, ПАИ

В тверском соединении и воинских частях военно-транспортной авиации, дислоцированных в Тверской, Ивановской, Брянской и Псковской областях, проводится комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных взаимоотношений, сообщает сайт Минобороны.

В ходе месячника спланировано проведение различных мероприятий: беседы с военнослужащими, занятия по изучению руководящих документов, инструктажи по соблюдению уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, работа на территориях воинских частей руководителей военно-следственных отделов, а также представителей военной прокуратуры и военных прокуроров.

Основными целями месячника являются предотвращение конфликтов между военнослужащими, поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах, а также укрепление воинской дисциплины, профилактика правонарушений и преступлений в воинской среде, в том числе в сфере межличностных и межнациональных отношений.

По результату выполненной за месяц работы будет проведено анонимное анкетирование личного состава и проанализирована эффективность проведённых мероприятий.