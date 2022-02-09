Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В частях Псковской области проводят мероприятия по сплочению воинского коллектива

Профилактические мероприятия, направленные на сплочение воинского коллектива. Фото Минобороны

В тверском соединении и воинских частях военно-транспортной авиации, дислоцированных в Тверской, Ивановской, Брянской и Псковской областях, проводится комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных взаимоотношений, сообщает сайт Минобороны.

В ходе месячника спланировано проведение различных мероприятий: беседы с военнослужащими, занятия по изучению руководящих документов, инструктажи по соблюдению уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, работа на территориях воинских частей руководителей военно-следственных отделов, а также представителей военной прокуратуры и военных прокуроров.

Основными целями месячника являются предотвращение конфликтов между военнослужащими, поддержание стабильной обстановки в воинских коллективах, а также укрепление воинской дисциплины, профилактика правонарушений и преступлений в воинской среде, в том числе в сфере межличностных и межнациональных отношений.

По результату выполненной за месяц работы будет проведено анонимное анкетирование личного состава и проанализирована эффективность проведённых мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

09 февраля 2022

В частях Псковской области проводят мероприятия по сплочению воинского коллектива
09 февраля 2022

Михаил Ведерников вновь проконтролировал строительство социального городка в Пскове
09 февраля 2022

Михаил Ведерников и Борис Елкин совершили выезд на несколько важных строительных объектов в Пскове
09 февраля 2022

Фермеры из США придумали духи с запахом картошки фри
09 февраля 2022

Подполковник себежской полиции Сергей Новиков награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка»
09 февраля 2022

В Порховском районе провели конкурс каш из русских печей
09 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как жаловаться на управляйку
09 февраля 2022

Волонтёры «Единой России» проверили состояние подходов к социально значимым объектам города Великие Луки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...