Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В ПсковГУ продолжается набор слушателей на программу профпереподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер»

В Псковском государственном университете продолжается приём заявок на программу профпереподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На обучение приглашаются спортсмены и инструкторы, мечтающие профессионально заниматься тренерством. В программе – лекции и практические семинары от преподавателей с колоссальным опытом. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Стоимость обучения – 10 500 рублей. Срок обучения 3 месяца. Начало занятий 16 февраля 2022 года.

Организационное собрание 14 февраля в 18.30. Занятия проходят в вечернее время. Запись по этой ссылке.

Контактная информация по телефонам: 8(8112) 79-76-19, 79-76-22.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

10 февраля 2022

Созвездие Орион и всполохи северного сияния запечатлел пскович
10 февраля 2022

Объявлен новый аукцион на строительство парка «Россия – моя история» в Пскове
10 февраля 2022

Время ожидания визита врача на дом в Псковской области увеличилось
10 февраля 2022

Участники регионального этапа WorldSkills впервые соревновались на новых площадках, организованных в Колледже ПсковГУ
10 февраля 2022

Из-за ссоры с мужем псковичка выбросила его собаку вблизи зооприюта
10 февраля 2022

Пакуем чемодан: Промышленный туризм в Псковской области

10 февраля 2022

В Пскове продолжаются работы по очистке коллектора на улице Киселёва
10 февраля 2022

Псковский врач назвала признаки омикрона у детей до года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...