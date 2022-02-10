В ПсковГУ продолжается набор слушателей на программу профпереподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер»

10:04, 10 февраля 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете продолжается приём заявок на программу профпереподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На обучение приглашаются спортсмены и инструкторы, мечтающие профессионально заниматься тренерством. В программе – лекции и практические семинары от преподавателей с колоссальным опытом. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Стоимость обучения – 10 500 рублей. Срок обучения 3 месяца. Начало занятий 16 февраля 2022 года.

Организационное собрание 14 февраля в 18.30. Занятия проходят в вечернее время. Запись по этой ссылке.

Контактная информация по телефонам: 8(8112) 79-76-19, 79-76-22.