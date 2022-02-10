Видеотрансляция пресс-конференции главы Невельского района
10 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция главы Невельского района Олега Майорова.
В ходе встречи он расскажет о социально-экономическом развитии муниципалитета, реализации нацпроектов, программе догазификации, качестве услуг ЖКХ.
Сомодератором пресс-конференции выступит главный редактор районной газеты «Невельский вестник» Инна Кочанова.
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