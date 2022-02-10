Модульную баню установят в Пыталово по просьбе местных жителей

13:15, 10 февраля 2022, ПАИ

Жители города Пыталово обратились к губернатору Псковской области за помощью в решении вопроса возобновления работы городской бани, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«У нас в четырех районах схожие проблемы, - сказал Михаил Ведерников, отвечая на вопрос местной жительницы. – Старые бани действительно пришли в негодность. Ремонтировать их смысла нет, они и физически, и морально устарели. Мы прорабатываем вопрос об установке модульных бань».

Губернатор предложил в качестве пилотного проекта уставить такую баню в Пыталовском районе, а параметры и внешний вид бани согласовать с обратившейся жительницей города и администрацией района.

«Будете у нас пионеры, если все получится – то и для других районов пойдем этим же путём», - сказал губернатор.