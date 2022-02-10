600 тысяч масок закупили для почтовых отделений в Псковской области
В 2021 году для почтовых отделений Псковской области было закуплено 100 тысяч масок, в этом году – 600 тысяч масок и более 800 литров антисептика. Об этом во время пресс-конференции издания «АиФ» в медиацентре ПАИ рассказала руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина.
Дарья Цилина отметила, что «Почта России» ни на один день не прекращала работу.
«Со всеми сотрудниками проведена разъяснительная работа, мы принимаем все меры, чтобы не было болеющих», - добавила она.
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