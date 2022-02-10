Работу «Почты России» в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ редакция «АИФ-Псков» провела пресс-конференцию, посвящённую работе «Почты России» в Псковской области. На вопросы о развитии почты в регионе, об итогах 2021 года и планах на год наступивший, об изменениях, планах развития, сервисах компании рассказали руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина и и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.
Для вас мы узнали:
- в Псковской области работают 277 отделений почтовой связи, из которых 15 – передвижные;
- расстояние в длину экватора проходят и проезжают почтальоны в Псковской области;
- 200 тысяч человек в Псковской области пользуются электронной подписью;
- в 2021 году для почтовых отделений Псковской области было закуплено 100 тысяч масок, в этом году – 600 тысяч масок и более 800 литров антисептика;
- 19,5 млн единиц товара реализовали в псковских почтовых отделениях в 2021 году.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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