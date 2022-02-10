Работу «Почты России» в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

18:00, 10 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ редакция «АИФ-Псков» провела пресс-конференцию, посвящённую работе «Почты России» в Псковской области. На вопросы о развитии почты в регионе, об итогах 2021 года и планах на год наступивший, об изменениях, планах развития, сервисах компании рассказали руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина и и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

Для вас мы узнали:

в Псковской области работают 277 отделений почтовой связи, из которых 15 – передвижные; расстояние в длину экватора проходят и проезжают почтальоны в Псковской области; 200 тысяч человек в Псковской области пользуются электронной подписью; в 2021 году для почтовых отделений Псковской области было закуплено 100 тысяч масок, в этом году – 600 тысяч масок и более 800 литров антисептика; 19,5 млн единиц товара реализовали в псковских почтовых отделениях в 2021 году.

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