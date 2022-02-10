«Главная тема с Надеждой Назаренко»: где будут делать дрова для британских каминов
Как живут и чем гордятся районы Псковской области — в новом проекте медиацентра Псковского агентства информации «Оглавление». Где делают дрова для британских каминов, выращивают улиток для столичных ресторанов и производят греческий сыр, смотрите в новом выпуске от 10 февраля.
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