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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: где будут делать дрова для британских каминов

Как живут и чем гордятся районы Псковской области — в новом проекте медиацентра Псковского агентства информации «Оглавление». Где делают дрова для британских каминов, выращивают улиток для столичных ресторанов и производят греческий сыр, смотрите в новом выпуске от 10 февраля. 

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