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Общество

Комплексный план развития сельских территорий разрабатывают в Псковской области

Михаил Ведерников и Наталья Плявинская. Фото: Instagram губернатора Псковской области.


Комплексный план развития сельских территорий, который позволит реализовать их потенциал, создать дополнительные точки экономического роста, привлечь новых жителей на село, разрабатывается в Псковской области, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Задача крайне сложная, но нам в этой части оказывают методическую и консультационную поддержку эксперты из Правительства РФ и ряда федеральных организаций, – отметил глава региона. – Но главное – наша концепция нашла поддержку у президента РФ, и по его поручению Псковская область выбрана в качестве пилотного региона для апробации механизмов комплексного развития сельских территорий».

Михаил Ведерников сообщил, что рабочую группу по разработке необходимого инструментария возглавляет начальник управления общественных проектов и молодёжной политики Наталья Плявинская.

На встрече, по словам главы региона, обсуждался рабочий вариант проекта пространственного развития Псковской области.

«Основные контуры уже проработаны, и мы выходим на финишную прямую разработки наших идей», – написал губернатор. Также он добавил, что в дальнейшем регион будет представлять свои предложения на уровне Правительства РФ, и пообещал по мере прохождения этапов защиты рассказывать о деталях.  

 

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