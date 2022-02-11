В Великих Луках отправили под стражу находившегося в международном розыске мошенника из Узбекистана

08:10, 11 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках отправили под стражу находившегося в международном розыске мошенника из Узбекистана, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходатайстве прокурор просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней до решения вопроса о выдаче мужчины правоохранительным органам Узбекистана.

Из материалов дела следует, что 18 сентября 2021 года начальник следственного отделения ОВД Ромитанского района Узбекистана возбудил в отношении мужчины уголовное дело по факту мошенничества.

29 октября мужчину привлекли в качестве обвиняемого по уголовному делу, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о надлежащем поведении, но подсудимый скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

8 февраля 2022 года его обнаружили сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. В тот же день из УВД Бухарской области Республики Узбекистан поступило подтверждение о намерении требовать выдачу злоумышленника с ходатайством о его заключении под стражу до решения вопроса об экстрадиции.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, постановив избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта включительно.