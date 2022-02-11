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Происшествия

9,5 лет проведёт в колонии житель Невеля за убийство незнакомца

9,5 лет колонии получил житель Невеля за убийство незнакомца, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассмотрел Невельский районный суд. 

В ночь на 28 июля 2021 года во дворе дома №16 на улице Маяковского в Невеле между находившимися в состоянии алкогольного опьянения злоумышленником и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт, во время которого потерпевший оскорбил обвиняемого и схватил его руками за плечи. В ответ злоумышленник ударил мужчину по лицу, затем сходил за топором и несколько раз ударил лежащего на земле обухом по голове, после нанес удар ногой в грудь и перерезал шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Преступник выбросил топор в кусты, зашел в дом, помыл руки и сказал отцу, что убил человека. Не поверив ему, отец вместе с ним вышел во двор дома и увидел лежащего на земле мужчину. Затем отец и сын вернулись в дом и легли спать. Утром следующего дня им сообщили, что во дворе их дома лежит труп мужчины. Протрезвев, преступник понял, что совершил убийство и написал явку с повинной.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. По совокупности с приговором Невельского районного суда от 30 сентября 2020 года - 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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