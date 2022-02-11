В Себеже мужчина скончался после падения под колёса своего автомобиля

09:25, 11 февраля 2022, ПАИ

В Себеже мужчина скончался после падения под колёса своего автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл 10 февраля в 11:45 в Себеже на улице Ленинской, 49а.

60-летний местный житель оставил свой автомобиль SsangYong Rexton на стоянке около магазина, не убедившись, что транспортное средство поставлено на стояночный тормоз.

Мужчина вышел из автобиля, после чего транспортное средство самопроизвольно поехало вперед по направлению к центру дороги. Гражданин, упираясь в переднюю часть своего автомобиля, попытался его остановить, в результате чего упал под колёса автомобиля.

Гражданин умер в карете скорой медицинской помощи, диагноз не установлен.