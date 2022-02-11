Анну Дмитриеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом»
Режиссера муниципального учреждения культуры «Дом офицеров» Анну Дмитриеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом». Такое решение депутаты Псковской городской Думы приняли на 62-й сессии 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Напомним, работник культуры представлена к награде за большой вклад в развитие культуры Пскова и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 55-летием.
Анна Дмитриева родилась в 1967 году. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры. Стаж ее работы в сфере культуры Пскова составляет более 28 лет. Имеет почётные грамоты и благодарности, в том числе ведомственные.
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