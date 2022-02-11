Анну Дмитриеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

13:09, 11 февраля 2022, ПАИ

Режиссера муниципального учреждения культуры «Дом офицеров» Анну Дмитриеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом». Такое решение депутаты Псковской городской Думы приняли на 62-й сессии 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, работник культуры представлена к награде за большой вклад в развитие культуры Пскова и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 55-летием.

Анна Дмитриева родилась в 1967 году. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры. Стаж ее работы в сфере культуры Пскова составляет более 28 лет. Имеет почётные грамоты и благодарности, в том числе ведомственные.