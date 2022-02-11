На профориентационное тестирование приглашают псковских школьников

15:29, 11 февраля 2022, ПАИ

На профориентационное тестирование приглашают псковских школьников. Об этом сообщила начальник отдела трудового воспитания и профориентации молодежи МБУ «Псковский городской молодёжный центр» Ольга Безъязычная в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

Спикер рассказала, что в 2014 году центр выиграл грант и закупил тестовый комплекс, с которым работают до сих пор. Компьютерное тестирование предназначено для школьников с 8 по 11 класс и включает три блока. После тестирования с опрошенным работает профконсультант. Ольга Безъязычная добавила, что данную информацию следует довести до школьников — тестирование может пройти любой желающий.

Тест школьник сдает один, на консультации после может присутствовать родитель. Спикер подчеркнула, что центру пока не хватает психолога, который бы вел работу с родителями, которые могут оказывать давление на школьников. Специалист добавила, что тестовый комплекс позволяет ребенку понять, что ему нравится.

Ольга Безъязычная отметила, что профориентационная работа проводится в большом объеме, но многие из тех, кто этим занимается, не знают друг друга. Главная цель сегодняшнего мероприятия — поделиться успешными практиками с целью объединения усилий.