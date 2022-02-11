Почетное звание «Душа земли Псковской» присвоено пяти деятелям культуры региона

14:45, 11 февраля 2022, ПАИ

В Псковском областном Центре народного творчества подведены итоги областного конкурса «Душа земли Псковской» за 2021 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Решением художественно-экспертного совета за заслуги и успехи в сохранении народной культуры, псковских традиций, а также за большую работу по воспитанию подрастающего поколения, активную творческую деятельность, почетное звание «Душа земли Псковской» за 2021 год присвоено пяти деятелям культуры региона.

Победителями областного конкурса стали художник-керамист Псковского регионального отделения Союза художников России Галина Драчева, солистка заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Светлана Дмитриева, руководитель народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» Псковского городского культурного центра Ирина Михайлова, руководитель и дирижер академического хора областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Инна Суровицкая и руководитель образцового художественного коллектива танцевальной студии «Вектор» Великолукского дома культуры Ленинского комсомола Виктор Путятин.

Торжественное чествование лауреатов пройдёт в рамках празднования Дня работников культуры. З