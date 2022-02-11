На 17,2% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год

19:39, 11 февраля 2022, ПАИ

В январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области наибольший рост цен отмечен на

бензин автомобильный марки АИ-95. цена на него выросла на 1,4 %, сообщает Псковстат.

По сравнению с январем 2021 года наиболее быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо, оно подорожало на 17,2 %. Среди марок автомобильного бензина наибольший рост цен отмечен на бензин марки АИ-98 – на 9,8 %, АИ-95 подорожал на 8,3 %, АИ-92 – на 8,6 %.

