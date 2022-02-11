Псковские энергетики оперативно восстановили повреждённый экскаватором кабель в одном из микрорайонов Великих Лук

16:08, 11 февраля 2022, ПАИ

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» оперативно восстановили электроснабжение одного из микрорайонов Великих Лук после повреждения кабельной линии 10 кВ экскаватором сторонней организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.



Технологическое нарушение произошло при несогласованных с энергетиками земляных работах в охранной зоне кабельной линии на проспекте Гагарина.



Специалисты «Россети Северо-Запад» в кратчайшие сроки выполнили необходимые работы и восстановили электроснабжение. Сейчас все потребители получают электроэнергию в полном объеме.



Сетевая компания намерена привлечь виновника технологического нарушения к ответственности для возмещения затрат на аварийно-восстановительные работы.



«Россети Северо-Запад» напоминают, что проведение земляных работ в охранных зонах линий электропередачи недопустимо без предварительного согласования с сетевой компанией. Несанкционированные действия могут не только привести к нарушениям электроснабжения, но и представляют опасность для жизни.



Обо всех случаях повреждения энергооборудования можно сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).