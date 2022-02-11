Конкурс по предоставлению помещения проводит Псковский бизнес-инкубатор

22:02, 11 февраля 2022, ПАИ

В Псковском бизнес-инкубаторе проводится 73-й конкурс бизнес-планов предоставления в аренду офисных помещений. На конкурс выставлен один лот – помещение площадью 20,2 квадратного метра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Принять участие в конкурсе могут самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Пскова и с момента регистрации которых прошло не более трёх лет. Неотъемлемой частью заявки является предоставление бизнес-плана.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля 2022 года. Адрес предоставления конкурсной документации и регистрации заявок: Псков, набережная реки Великой, 6, кабинет № 27.

Консультацию о конкурсе можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефону 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68. Подробная информация размещена на сайте здесь.