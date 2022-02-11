Баня горела в Печорском районе
В деревне Дубник Печорского района загорелась баня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На месте пожара работают пожарные подразделения Печорского района. Идёт ликвидация открытого горения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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