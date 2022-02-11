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Происшествия

Баня горела в Печорском районе

В Печорском районе горела баня. Фото ПАИ.

В деревне Дубник Печорского района  загорелась баня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

На месте пожара работают пожарные подразделения Печорского района. Идёт ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

 

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