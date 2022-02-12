Какую планету прокачивать, чтобы были деньги

16:52, 12 февраля 2022, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова рассказывает, что поможет улучшить финансовое положение.

Подсказки, как расширить финансовый поток и что может мешать приходу денег, содержит индивидуальный гороскоп.

Напомню, в гороскопе двенадцать домов и каждый отвечает за какую-то сферу жизни, вернее, сразу за несколько сфер. Взаимоотношения с деньгами описывает второй дом натальной карты. Анализируя его, можно узнать, в каких сферах мы можем зарабатывать, какими источниками доходов, в принципе, пользоваться (трудовыми и нетрудовыми) и сколько у нас каналов прихода денег вообще. А также второй дом содержит информацию, какие действия нам помогут расширить финансовый поток. Вот на последнем пункте сегодня хочу остановиться поподробнее.

У каждого дома гороскопа есть свой управитель. Прокачка этой планеты и экологичное использование ее энергий помогает притоку денег. Но для начала нужно установить, какая именно планета отвечает в вашем гороскопе за финансы.

Итак, строим свой гороскоп. В интернете сейчас много бесплатных программ, которые позволяют это сделать. Вбиваем в любом поисковике: «Построить натальную карту онлайн». Вводим данные: дату, место, время рождения. Видим на экране свой гороскоп. Начало каждого дома гороскопа обозначено римской цифрой - от I до XII. Нас интересует второй дом - ищем цифру II (на иллюстрации к статье я выделила соответствующий сектор). Смотрим, в какой знак попало начало вашего второго дома. На фото, к примеру, это знак Весов. Определили? Ищем планету-управителя в списке ниже.

Овен и Скорпион - Марс

Телец и Весы - Венера

Близнецы и Дева - Меркурий

Рак - Луна

Лев - Солнце

Стрелец и Рыбы - Юпитер

Козерог и Водолей - Сатурн

Теперь читаем рекомендации.

Если управитель вашего дома денег Марс

Вы всегда будете находиться в очень конкурентной среде. Вас будут проверять на скорость, прочность, наличие лидерских качеств, умение постоять за себя и при необходимости показывать зубы. Если хотите денег - вырабатывайте у себя эти качества, иначе вашим уделом будет простой физический труд. Прокачке Марса способствуют: занятия силовым спортом, борьбой, стрельбой, любые игры в войнушку и на выживание, армия, бизнес-школы. Очень важны хорошие личные границы, умение лезть на рожон, смелость.

Если вершина второго дома попала в Скорпиона - деньги добываются с напряжением, можно даже искусственно создавать режим аврала. Также приходу денег способствуют магические практики.

Венера

Тут важно умение наслаждаться всеми земными благами - вкусной едой, красивой одеждой, сексом и всем, что дарит наслаждение телу. Научитесь не жалеть денег на себя и тратить их с удовольствием, иначе перекроете себе финансовый поток. Пока не полюбите себя и не научитесь кайфовать от жизни, больших денег не ждите. Важны комфортные условия работы и жизни вообще, а также ваше умение стильно и презентабельно выглядеть. Прокачке Венеры способствуют: практики заземления, арт-терапия, работа над своим имиджем, изучение искусства.

Если начало второго дома попало в знак Весов, очень важен баланс между доходами и расходами (не тратьте больше, чем получаете). Акценты на внешний вид и грамотный пиар себя и своих услуг, а также взаимовыгодное партнерство.

Если дом открывается знаком Тельца - акценты на комфорт и наслаждение.

Меркурий

Ключевое значение имеют коммуникативные навыки, умение общаться, выстраивать связи, искать нужную информацию. Помните, кто владеет информацией, тот владеет миром? Прокачивайте ораторское мастерство, навыки эффективного общения, умение работать в режиме многозадачности, любознательность, способности к анализу и синтезу. Признаки слабого и негармоничного Меркурия: вас не слышат другие люди, вы часто сталкиваетесь с обманом или мошенничеством, вам сложно выражать свои мысли, вы не любите читать. Срочно работайте над этим, иначе денег вам не видать. Научитесь делать что-то красивое и полезное своими руками - вышивать бисером, плести корзины, вязать пинетки. Этот навык тоже можно монетизировать.

Если начало второго дома попало в знак Близнецов: акцент на скорость, простоту, умные технологии, на несколько источников доходов одновременно.

Если начало второго дома попало в знак Девы - вкладывайте деньги в здоровье и внешность, планируйте доходы/расходы, станьте суперпрофи в каком-то деле.

Луна

Золотой дождь на вас прольется тогда, когда будут проработаны все телесные и эмоциональные блоки. Приходу денег могут также мешать проблемы с мамой. Вашим оружием должна стать осознанность. Научитесь себя слышать, не бойтесь выходить из зоны комфорта. Научитесь проявлять заботу о себе и о людях, с которыми вы взаимодействуете по работе. Опекайте тех, кто в этом нуждается. Развивайте интуицию, ищите покровительства у вышестоящих женщин, обращайтесь за помощью к родственникам. Для хорошего заработка важен эмоциональный комфорт. Если вы зарабатываете деньги способами или профессиями, от которых вам некомфортно, вы можете даже заболеть. Прокачке Луны способствуют занятия женскими практиками, для мужчин - медитации, любые практики, способствующие повышению по вибрациям и осознанности, работа с родом, посты по понедельникам или диета на молочке, наличие дома кошек.

Солнце

Денег не будет до тех пор, пока наличествуют проблемы с самооценкой. Проявляйте свою индивидуальность, изобретайте авторские методики, развивайте личный брэнд, выходите на публику и не стесняйтесь громко заявлять о себе, как об уникальном специалисте. Здоровое Солнце - это наша самость, неповторимость, способность открыто говорить о своих желаниях, жить так, как хочешь. Приходу денег могут мешать проблемы с отцом. Прокачке Солнца помогают: занятия творчеством, любовь к себе, проработка отношений с отцом, лечение самооценки. Если работаете с клиентами, делайте акцент на дорогой сектор продукции или услуг, в продвижении ориентируйтесь на богатых людей, предлагайте эксклюзивные методики. Не доверяйте никому управление своими финансами.

Сатурн

Если у вас проблемы с деньгами, подружитесь с дисциплиной, ответственностью, тайм-менеджментом, научитесь экономии, финансовому планированию, разумности в обращении с деньгами, займитесь дальними инвестициями. Заведите копилку и не влезайте в кредиты, особенно потребительские. Вкладывайте деньги в недвижимость. Прокачке Сатурна способствуют: любые аскезы, практики закаливания, занятия йогой, тренировки воли, благотворительность и помощь пожилым людям. Если с вашим домом денег оказался связан Сатурн, это может говорить о кармических финансовых проблемах.

Если второй дом попал в знак Водолея, ищите нестандартные способы заработка и свои оригинальные фишки, применяйте новаторские технологии, будьте на шаг впереди конкурентов, овладейте оригинальным ремеслом.

Юпитер

Связь Юпитера со вторым домом, особенно, если планета сильная и гармоничная, потенциально свидетельствует о богатстве, дарит удачливость в финансовых вопросах. Если у вас при этом, нет денег, точно что-то неладно в датском королевстве. Приходу денег способствуют экспансия и масштаб (если торгуете, предпочитайте крупный опт), здоровые понты, связи с заграницей. Стремитесь в элитарные ниши, ориентируйтесь на дорогой сектор услуг. Здесь рекомендации, схожие с Солнцем. Прокачке Юпитера способствуют: изучение иностранных языков и чужих культур, дальние путешествия, ретриты, занятия духовными практиками, почитание учителей.

Если второй дом попал в знак Рыбы, у вас будут хорошо работать все техники визуализации и денежные медитации. Приходу денег также способствуют тайники и заначки, о которых не знают даже самые близкие люди.

Если во второй дом гороскопа попали планеты, читайте и учитывайте рекомендации, связанные с ними.

Это лишь первый слой финансового анализа гороскопа. Также очень важно, в каком доме гороскопа стоит управитель второго поля, какие аспекты он делает с другими планетами - все это тоже содержит подсказки по улучшению нашего финансового состояния. Но этот слой анализа возможен только при индивидуальном разборе.

Всем финансового благополучия!