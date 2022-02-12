Сборная России выиграла олимпийское золото в женской лыжной эстафете
Российские лыжницы выиграли эстафету и принесли России третье золото Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости.
Российские спортсменки преодолели дистанцию 4 х 5 километров за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняли немки (отставание на 18,2 секунды), третьими стали шведки (+20,7).
Сборную России представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа прошли классическим стилем, последние – свободным.
По общей сумме медалей Россия занимает третье место, по числу золотых – седьмое. Спортсмены завоевали 13 медалей (три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых).
Слышали ли вы про биткоин?
О серебре Большунова, женском биатлоне и хоккейном матче Россия – Дания расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»
Отсутствие зрителей на соревнованиях помогает спортсменам сосредоточиться, уверены псковские тренеры