27 псковских садовых товариществ воспользовались господдержкой в 2021 году

16:25, 12 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году господдержкой воспользовались 27 псковских садовых товариществ. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Вместе с вице-губернатором Нинель Салагаевой глава региона обсудил результаты рабочей группы для решения актуальных проблем садоводческих товариществ Псковской области.

Она была создана в 2018 году для помощи нашим СНТ в переходе к новым требованиям ведения огородничества и садоводства (в соответствии с 217ФЗ). За три года активной работы большая часть поставленных задач была успешно решена.

Значительная часть садоводств при фактическом нахождении в Псковском районе была зарегистрирована в Пскове, что влекло за собой целый ряд сложностей при регистрации прав собственности. К настоящему времени все СНТ зарегистрированы в волостях района.

Ответственные товарищества сделали всё необходимое для приведения в порядок документов по своим территориям. В том числе, проведены кадастровые работы, выделены и переданы в муниципальную собственность территории общего пользования для обустройства дорог, мест для мусорных контейнеров.

Ежегодно производятся выплаты субсидий по возмещению части затрат на благоустройство проездов, установку контейнеров и вывоз мусора. На эти цели из областного бюджета выделяется по 2,5 млн рублей. В 2021 году мерой поддержки воспользовались 27 садовых товариществ.

Губернатор отметил, что все вопросы, которые относятся к сфере ведения органов государственной власти, были успешно решены. Теперь товариществам необходимо в кратчайшие сроки и в полном объёме завершить оформление всех требуемых документов.

Оставшиеся задачи будут решаться в плановом режиме, поэтому группа завершает свою работу.

Также Михаил Ведерников поблагодарил Нинель Салагаеву и всех, кто принял участие в этой непростой работе, и в особенности всех активных представителей садоводческих некоммерческих объединений.