Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
В деревне Речки Печорского района произошло ДТП с участием беременной женщины, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Известно, что 34-летний водитель автомобиля «Хендай» с беременной пассажиркой совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ауди». В результате ДТП пострадала беременная пассажирка автомобиля «Хендай». Сотрудниками скорой помощи пострадавшая была экстренно госпитализирована в роддом.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» находится в сильной степени алкогольного опьянения.
На месте работают сотрудники ДПС, пожарная охрана, бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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