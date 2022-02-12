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Общество

Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе

ПАИ

В деревне Речки Печорского района произошло ДТП с участием беременной женщины, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Известно, что 34-летний водитель автомобиля «Хендай» с беременной пассажиркой совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ауди». В результате ДТП пострадала беременная пассажирка автомобиля «Хендай». Сотрудниками скорой помощи пострадавшая была экстренно госпитализирована в роддом.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» находится в сильной степени алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники ДПС, пожарная охрана, бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Беременная женщина пострадала в результате аварии в Печорском районе
    Фото: ПАИ

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