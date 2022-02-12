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Мошенники стали чаще просить россиян перевести деньги на «специальный» счёт в ЦБ

Телефонные злоумышленники стали чаще просить россиян перевести деньги на несуществующий «специальный» или «защищённый» счёт в ЦБ, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ рассказали, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета и по своей инициативе людям не звонит.

Отмечается, что мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка или ЦБ. Также они могут звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций. Поводы для звонка могут быть самыми разными, но в последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета и для сохранности средства нужно перевести на «специальный» (или «безопасный») счёт в ЦБ.

Чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут напоминать о правилах безопасности, например рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные.

В ЦБ отметили, что если человеку звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, то нужно немедленно прервать разговор.

Россиянам напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию о счетах и картах.

ЦБ рекомендует гражданам самостоятельно звонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, если возникли сомнения относительно сохранности денег на счёте.

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