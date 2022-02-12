Страницу четырёхлетнего мальчика-модели из Пскова взломали мошенники

22:18, 12 февраля 2022, ПАИ

В ленте Instagram-аккаунта малыша Елисея, сотрудничающего с брендами Bjork, Nutrilon, «Детский мир», появилась фотография справки о якобы открытой черепно-мозговой травме головного мозга. После чего злоумышленники опубликовали следующий пост с просьбой ко всем неравнодушным о помощи в сборе денег на операцию для мальчика. Мошенники указали номер карты для сбора средств и подписались именем мамы Елисея Маргариты Черенковой.

Однако сама Маргарита на своей страничке Instagram сразу же сообщила, что Елисея взломали, его здоровью ничто не угрожает.

По словам Маргариты, многие люди из Калининграда, Иркутска, Красноярска и других городов уже начали отправлять мошенникам деньги. Мама мальчика обратилась с просьбой пожаловаться на взломанную страницу (elisey_fotomodel), а также выразила надежду, что найдётся кто-то, кто знает, как вернуть доступ к странице.

«Пока «Инстаграм» никак не реагирует. Полиция тоже ничем помочь не может», – сообщила Маргарита.

Уважаемые псковичи, будьте бдительны и не реагируйте опрометчиво на подобные посты!

Ранее ПАИ рассказывало о том, как тогда ещё трёхлетний Елисей из Пскова стал моделью для Bjork и Wildberries.