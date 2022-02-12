Противопожарный рейд прошёл в Острове
12 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейд для разъяснения требований пожарной безопасности среди населения города Острова, сообщили в пресс-службе управления.
В ходе мероприятия сотрудники управления провели беседы с гражданами о важности соблюдения мер пожарной безопасности, распространили листовки о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, о предупреждении пожаров в быту и правилах безопасности на водных объектах.
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