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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Острове

Фото: Главное управление МЧС России по Псковской области

12 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейд для разъяснения требований пожарной безопасности среди населения города Острова, сообщили в пресс-службе управления.

В ходе мероприятия сотрудники управления провели беседы с гражданами о важности соблюдения мер пожарной безопасности, распространили листовки о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, о предупреждении пожаров в быту и правилах безопасности на водных объектах.

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