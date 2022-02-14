Российские фигуристы завоевали серебро в танцах на льду

08:07, 14 февраля 2022, ПАИ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Об этом сообщает ТАСС.

Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ. Бронзовые медали получили американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Это 18-я награда сборной России на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.