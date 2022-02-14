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Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортивный арбитражный суд (CAS) официально не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

Российская фигуристка допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Соревнования у женщин начнутся уже 15 февраля.

Как отметили в CAS, при принятии решения о допуске российской спортсменки к личному турниру Олимпийских игр учитывался тот факт, что россиянку поздно известили о положительной допинг-пробе, взятой в конце декабря, не дав ей времени на защиту.

Напомним, ранее сообщалось, что декабрьская допинг-проба Валиевой была положительной. Представители МОК, WADA и ISU подали апелляцию на отмену временного отстранения Валиевой от ОИ-2022, однако CAS им отказал и допустил спортсменку до соревнований.

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