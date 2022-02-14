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Рабочий день сотрудников «Экопрома» порой бывает круглосуточным

Рабочий день сотрудников «Экопрома» бывает круглосуточным. Об этом во время эфира проекта «Псковский телеграм Online» рассказал директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

По словам руководителя, сотрудникам и ему в том числе иногда приходится быть на связи до 12 часов ночи, и с 6 утра уже быть в работе.

«Сплю по 3-4 часа, восстанавливаюсь спортом, - рассказал Александр Киселёв. – Если утром не сделаю тренировку – я не восстановлюсь и буду сонным».

Также спикер отметил, что любит кататься на горных лыжах.

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