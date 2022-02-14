Трансляция седьмого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

18:59, 14 февраля 2022, ПАИ

Российская танцевальная пара – Никита Кацалапов и Виктория Синицина – завоевала серебро в Пекине. Наши фигуристы показали красивый прокат в произвольной программе, но французы выступили сильнее, установив мировой рекорд. Как победить непобедимых? Сегодня наши лыжники отдыхают после золотой эстафеты. Что помогло российским спортсменам одержать победу? Эти и другие вопросы обсудим с гостем выпуска – председателем региональной Федерации лыжных гонок Владленом Небейголовой.