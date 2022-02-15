Проверять наличие долгов за ЖКУ перед покупкой жилья советуют псковичам в «Экопроме»

11:22, 15 февраля 2022, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») рекомендует жителям Псковской области проверять наличие долгов за ЖКУ перед приобретением недвижимости.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, порой после покупки квартиры новый собственник узнает о наличии задолженности за услугу по обращению с ТКО, которую оставил предыдущий владелец. «Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, их не выплатив», - пояснили в «Экопроме».

Чтобы избежать подобных ситуаций, покупателю квартиры нужно заранее запросить у продавца справку об отсутствии/наличии долгов по платежам за услугу обращения с ТКО. Также можно самостоятельно запросить информацию о задолженности в филиале ООО «Экопром» по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru, либо в центре обслуживания клиентов (Псков, улица Льва Толстого, 3; Великие Луки, проспект Гагарина, 54). При наличии задолженности следует согласовать с продавцом порядок урегулирования вопроса до заключения договора купли-продажи квартиры.

После оформления документов на недвижимость новому собственнику необходимо направить в адрес филиала ООО «Экопром» сведения о переходе права собственности (договор купли-продажи и выписка из ЕГРН), а также предоставить информацию о новых жильцах, зарегистрированных по этому адресу. Это позволит в кратчайшие сроки отразить правильные данные в квитанции и правильно производить начисления, избегая в будущем перерасчета за предыдущие периоды.