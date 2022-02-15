Четыре новые пары сложились за зиму в «Доме белого аиста» в Гдовском районе

16:15, 15 февраля 2022, ПАИ

Четыре новые пары птиц сложились за зиму в «Доме белого аиста» в Гдовском районе, сообщила в группе волонтёрского центре его руководитель, орнитолог Марина Сиденко.

По её словам, в природе пара у аистов образуется весной на гнезде, однако аисты в реабилитационном центре начинают формировать пары ещё зимой. После перевода в тёплый дом на зимнее содержание холостые самцы занимают наиболее понравившиеся места помещения, охраняют их, затем самочки выбирают кавалеров и приходят к ним. Если всё хорошо и самка понравилась самцу – пара всё время держится вместе, охраняет своё «гнездо» от других аистов, и птицы постоянно признаются друг другу в любви, синхронно щёлкая клювами и кланяясь.

«Этой зимой у нас сложилось ещё четыре пары. Гриша из Кардымовского района Смоленской области, Феденька из деревни Большое Загорье Псковского района, который ещё птенцом подавился ужом и свалился с гнезда, Сеня из деревни Пески Порховского района Псковской области и Юрок из деревни Хотовань Дедовичского района, все они обзавелись половинками, прекрасными спутницами своей жизни. Только все самочки, кроме одной - однокрылые. Но одно крыло ведь не мешает хотеть и ждать любви, это не помеха птичьему счастью в реабилитационном центре», - отметила Марина Сиденко.