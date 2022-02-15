О медалях россиян в биатлоне и конькобежном спорте расскажет новый выпуск «Олимпийского дайджеста»

16:30, 15 февраля 2022, ПАИ

Сегодня на Олимпиаде у наших мужчин бронза в биатлонной эстафете, хотя по ходу гонки мы рассчитывали на золото. Обидно, но спорт есть спорт.

Российские конькобежцы завоевали серебряные медали в командной гонке преследования. Наши фигуристки начали борьбу за медали, выступив в короткой программе. О победах и неудачах российских олимпийцев поговорим с нашими экспертами: президентом региональной федерации фигурного катания Юлией Зайцевой и председателем федерации лыжных гонок Владленом Небейголовой.

Смотрите «Олимпийский дайджест» сегодня вечером на YouTube-канале ПАИ, в группе ПАИ в ВК и в Telegram-канале СпортИнформ.