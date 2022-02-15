Камила Валиева расплакалась после исполнения короткой программы на Олимпиаде

17:21, 15 февраля 2022, ПАИ

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, пишет sports.ru.

Стадион громкими аплодисментами встретил Валиеву перед ее выступлением. Свою программу Камила откатала под In Memoriam. В самом начале сорвала тройной аксель, но справилась с остальными элементами: тройной флип — чисто, каскад тройной лутц - тройной тулуп — идеально.

За выступление спортсменка получила 82,16 балла и занимает текущее первое место.