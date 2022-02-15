Трансляция восьмого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

20:16, 15 февраля 2022, ПАИ

15 февраля на Олимпиаде в Пекине российские мужчины завоевали бронзу в биатлонной эстафете, хотя в ходе гонки все рассчитывали на золото.

Российские конькобежцы получили серебряные медали в командной гонке преследования. Наши фигуристки начали борьбу за медали, выступив в короткой программе. О победах и неудачах российских олимпийцев мы поговорили с нашими экспертами – с президентом региональной Федерации фигурного катания Юлией Зайцевой и председателем Федерации лыжных гонок Владленом Небейголовой.

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