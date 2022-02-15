Студенты Псковского политехнического колледжа познакомились с выставкой «Без срока давности»

21:44, 15 февраля 2022, ПАИ

Студенты Псковского политехнического колледжа познакомились с выставкой архивных документов «Без срока давности». Об этом сообщает Государственный архив Псковской области, который организовал выставку.

Экспозиция сформирована на основе материалов, хранящихся в фондах архивов. Здесь представлены копии документов о гибели мирных жителей в период оккупации, об условиях содержания людей в концлагерях, осмотрах мест массовых захоронений после освобождения. На стендах немало фотографий времён Великой Отечественной войны.

Выставка отражает события, происходившие на территории не только современной Псковской области, но и граничащих с нею Ленинградской, Новгородской областей.

С информацией проекта студентов познакомила преподаватель Ирина Стояновская.