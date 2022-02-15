«Глаз не оторвать»: Юлия Зайцева — о выступлении российских фигуристок на Олимпиаде

20:53, 15 февраля 2022, ПАИ

«Глаз не оторвать!» – прокомментировала президент региональной Федерации фигурного катания Юлия Зайцева выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.

«Наши девочки – большие молодцы, очень постарались, жаль, что не всё получилось», – отметила она в эфире выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест». Юлия Зайцева обратила внимание на нагрузку, которая свалилась на Камилу Валиеву, что не дало ей показать себя в полной мере. «Осторожничала, не получала удовольствия от проката», – констатировала президент региональной Федерации фигурного катания.

Она подчеркнула, что в регионе все переживают за юную фигуристку: «Мы вместе с ней, смотрим, восхищаемся, желаем ей побед».

Юлия Зайцева добавила, что Анна Щербакова сделала сегодня «всё идеально, чисто, художественно, красиво». «У неё был прокат – глаз не оторвать! Она была и дерзкая, и нежная», – заявила псковичка.

Напомним, российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награды в 11-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. Фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова лидируют после короткой программы.

Серебряную медаль получили российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в командной гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам. Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призёрами в эстафете 4 х 7,5 км.