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Председатель Псковской федерации лыжных гонок пожелал успехов российским биатлонистам

Председатель Псковской областной федерации лыжных гонок Владлен Небейголова пожелал успехов российской сборной по биатлону в новых гонках на Олимпиаде в Пекине. Об этом он заявил в эфире выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».

«Полная гамма эмоций. Лёгкое разочарование, когда в итоге мы оказались третьими, – прокомментировал он сегодняшние соревнования биатлонистов. – Мы видели, что сборная всю гонку доминировала – до последней стрельбы, и бронза воспринимается с долей грусти. Но мы всё равно поздравляем нашу сборную с этой наградой. Это радость и для ребят, и для всей страны».

По словам Владлена Небейголовы, это спорт, где всё может перевернуться в один момент. Он уверен, что нужно верить в российскую команду, а Эдуарда Латыпова поддержать, так как он сам расстроен.

Напомним, российские спортсмены завоевали одну серебряную и одну бронзовую награды в 11-й медальный день Олимпийских игр в Пекине.

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призёрами в эстафете 4 х 7,5 км.

Кроме того, фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова лидируют после короткой программы.

Серебряную медаль завоевали российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в командной гонке преследования, уступив в финальном забеге норвежцам.

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