Российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде
Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине, пишет РИА Новости.
В составе команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Победила сборная Швеции, третье место заняла команда Германии.
По общему числу медалей Россия занимает второе место (4 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых), уступая Норвегии.
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