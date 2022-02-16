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Спорт

О медалях в биатлоне и лыжном спринте – в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»

Сегодня в Пекине наши олимпийцы завоевали много медалей. Есть серебро в биатлоне и бронза в лыжном спринте. Эти и другие успехи российских спортсменов обсудим вместе с экспертами: мастером спорта по биатлону Александром Кузьминым и председателем федерации лыжных гонок Псковской области Владленом Небейголовой.

Смотрите «Олимпийский дайджест» сегодня вечером на YouTube-канале ПАИ, в группе ПАИ в VK и в Telegram-канале СпортИнформ.

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