О медалях в биатлоне и лыжном спринте – в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»

15:52, 16 февраля 2022, ПАИ

Сегодня в Пекине наши олимпийцы завоевали много медалей. Есть серебро в биатлоне и бронза в лыжном спринте. Эти и другие успехи российских спортсменов обсудим вместе с экспертами: мастером спорта по биатлону Александром Кузьминым и председателем федерации лыжных гонок Псковской области Владленом Небейголовой.

Смотрите «Олимпийский дайджест» сегодня вечером на YouTube-канале ПАИ, в группе ПАИ в VK и в Telegram-канале СпортИнформ.