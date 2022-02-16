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Спорт

Трансляция девятого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

Гостями очередного выпуска «Олимпийского дайджеста» стали мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин и председатель федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова.

Вместе с ними мы обсудим успехи наших российских спортсменов – серебро в биатлоне и бронзу в лыжном спринте и другие события.

Трансляцию «Олимпийского дайджеста» можно также посмотреть на YouTube-канале ПАИ, в группе ПАИ в VK и в Telegram-канале СпортИнформ.

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